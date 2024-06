Brasovul, unul dintre judetele in care au ajuns cei mai multi turisti

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primele patru luni, au insumat 3,368 milioane persoane, in crestere cu 1,9% fata de perioada similara a anului 2023, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Din total, turistii straini au reprezentat 17,7%. Cei mai multi turisti straini au venit din Italia, Germania si Regatul Unit, transmite News.ro.Sosiri si innoptari ale turistilor in structuri de primire ... citește toată știrea