Brasovul va avea 3 "garaje" pentru biciclete

Pe langa piste special amenajate, biciclistii din Brasov vor avea la dispozitie si "garaje" pentru vehiculele cu doua roti. Pentru inceput, Primaria Brasov are in plan sa instaleze 3 astfel de dispozitive in oras, unul cu o capacitate de 25 de biciclete, iar alte doua cu o capacitate de 50 de locuri fiecare.Pentru aceasta investitie, estimata de specialistii Primariei la 588.000 lei, fara TVA (120.215 euro), municipalitatea analizeaza o oferta depusa de firma Sky Park Systems din Cluj. ... citeste toata stirea