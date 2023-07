Consilierul local Ciprian Chiriches (PNL) a anuntat, in cadrul unei dezbateri din cadrul Consiliului Local Brasov, ca nevoia de mobilitate a Brasovului ca deveni tot mai mare in urmatorii 25 - 30 de ani, iar Brasovul trebuie sa se gandeasca la un metrou. "Transport subteran si suprateran. Eu am mare incredere ca aceasta urba este intr-un trend ascendent, intr-o continua dezvoltare, si vreti - nu vreti (adresandu-se primarului Allen Coliban - n.r.) nu putem sa oprim lucrurile in loc".Chiriches ... citeste toata stirea