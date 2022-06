Brasovul va avea o noua strategie anti-zgomot

Avand in vedere ca din anul 2018, cand a fost realizata ultima harta de zgomot a municipiului Brasov, situatia din teren s-a schimbat, iar reglementarile legale au fost modificate, municipalitatea brasoveana va actualiza acest document, dar va pregati si un nou plan de actiune pentru reducerea poluarii fonice.Actualizarea hartii de zgomot, dar si a planului de actiune vor fi realizate de compania bucuresteana Enviro Consult SRL, in baza unui contract in valoare de 101.150 lei, cu tot cu TVA. ... citeste toata stirea