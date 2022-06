Brasovul va avea "pusti cu Eco Atitudine"

Campania "Ora de ecologie", organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov (ADI ISO Mediu), va continua in toamna, asta dupa ce actiunile derulate in aceasta luna, in mai multe scoli din judetul Brasov au avut un mare succes. Campania a debutat la inceputul lunii la Tarlungeni, iar in aceasta saptamana a continuat in scoli din municipiul Brasov, Rasnov, Prejmer si Cristian. "Stiind ca este sfarsit de an scolar aceste activitati au fost programate astfel incat elevii sa ... citeste toata stirea