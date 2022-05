Brasovul va avea un Consiliu Local al Copiilor. 11 - 16 ani, "alegerile" se fac acum

Copiii din Brasov care vor sa se implice in viata comunitatii o pot face in calitate de membri ai Consiliului Local al Copiilor, un organ consultativ al municipalitatii, care are rolul de a consilia administratia publica in luarea deciziilor, astfel incat dezvoltarea orasului sa fie in conformitate si cu asteptarile celor mici. Pentru face parte din acest consiliu, ce va fi compus din 20 de membri, copii trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 11 ani si 16 ani (impliniti) sa completeze un ... citeste toata stirea