Brasovul va gazdui a 6-a editie a Forumului Cooperarii Descentralizate Romano-Franceze

Consiliul Judetean Brasov va organiza, la Brasov, in perioada 16 - 18 martie 2022, a sasea editie a Forumului Cooperarii Descentralizate Romano-Franceze, eveniment care se desfasoara, alternativ, in Romania si in Franta. Alaturi de administratia judeteana, parteneri in organizarea evenimentului vor fi Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania si Asociatia ... citeste toata stirea