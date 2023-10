Primaria Brasov continua programul de montare a toaletelor inteligente in municipiul Brasov, al caror cost este destul de mare, fiecare dintre ele costand 289.765 lei cu tot cu TVA. Astfel, dupa ce in prima parte a anului au fost amplasate 6 toalete publice automatizate, municipalitatea si-a propus ca pana la sfarsitul anului sa puna in functiune alte 8, in zone intens circulate.Sase dintre cele opt toalete au fost amplasate in Poiana Brasov (in zona statiei RATBV), la lacul Noua, in parcul ... citeste toata stirea