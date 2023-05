Primarul Allen Coliban a anuntat vineri, 5 mai, candidatura Brasovului la titlul de Capitala Verde Europeana din anul 2025, premiu ce ofera recunoastere oraselor care s-au angajat sa atinga obiective ambitioase pentru imbunatatirea mediului si dezvoltarea durabila si pot reprezenta un model pentru a inspira alte orase si pentru a promova cele mai bune practici in celelalte orase europene."Candidatura aceasta trece printr-o faza tehnica, ce se va incheia in luna iunie. In urma primei etape de ... citeste toata stirea