Bratara pentru surzi, care converteste muzica in vibratii, inventie a unor studenti din Romania

O echipa de studenti a Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) a inventat o bratara pentru persoanele cu deficiente de auz, care converteste muzica in vibratii, dispozitivul fiind prezentat, miercuri, in finala celei de-a saptea editii a competitiei studentesti "Internet of Things Student Challenge", relateaza Cluj24.Ioana Popa, studenta in anul IV la Facultatea de Automatica si Calculatoare, a ... citește toată știrea