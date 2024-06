Braul Maicii Domnului, adus din Grecia la Brasov

Braul Maicii Domnului, facator de minuni si vindecator de boli, care a scapat numerosi bolnavi de cancer, a ajutat sa nasca femeile care nu puteau avea copii si a oprit epidemii de ciuma si holera in Tara Romaneasca, dupa cum consemneaza traditia, a ajuns marti, 4 iunie, in cursul dupa amiezii, in judetul Brasov, la Manastirea "Sfantul Efrem cel Nou" de la Cristian.Racla cu sfanta relicva a fost adusa in Romania de la manastirea de maici Kato Xenia din Grecia si va ramane in judetul Brasov ... citește toată știrea