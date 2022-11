Brazi "de oras", la Rasnov si Sacele

Rasnov: 20 de metri, dat "in dar"orasuluiBrazii de care locatarii vor sa scape, pentru ca devin periculosi, sunt o solutie pentru impodobirea localitatilor pentru sarbatorile de iarna. Astfel, anul acesta, in centrul localitatilor Rasnov si Sacele, vor fi impodobiti brazi taiati din interiorul localitatilor, chiar daca ambele orase au in administrare paduri de unde ar putea fara probleme sa aduca arborii.In Rasnov, bradul va fi taiat in 23 noiembrie, din curtea unei case amplasate la mica ... citeste toata stirea