Brazii Craciunului: 20 metri in Piata Sfatului, 10 metri in Piata Unirii, Piata George Enescu si la Primarie

Primaria Brasov a incheiat cu Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt contractul pentru furnizarea pomului de Craciun de Piata Sfatului, urmand ca in 12 noiembrie bradul sa fie amplasat in Piata Sfatului. Conform anuntului de atribuire a contractului, bradul va avea o inaltime de aproximativ 20 de metri, iar pentru taierea, transportul, montarea lui in Piata Sfatului, dar si demontarea lui, municipalitatea brasoveana va plati 71.147 de lei, cu tot cu TVA.Pe de alta parte, pentru brad, ... citește toată știrea