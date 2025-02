Breaking News: Preluare in forta a conducerii Companiei Apa Brasov

Breaking News: Intr-o sedinta de urgenta a Consiliului de Administratie, care a avut loc cu putin timp in urma, Liviu Cocos a fost desemnat director general interimar al Companiei Apa Brasov.Distribuie daca iti place!Teodor Popa, unul dintre membrii CA, revine in functia de director economic, iar Carmen Ferghete Esop este noul presedinte al Consiliului de Administratie.Breaking News: Mandat de 5 luni pentru organizarea concursului de director generalNoua conducere are un mandat de 5 luni ... citește toată știrea