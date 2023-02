Brosura de admitere la liceu 2023, publicata pe 8 mai

Brosura de admitere la liceu 2023 urmeaza sa fie publicata de catre inspectoratele scolare in data de 8 mai, potrivit calendarului oficial. Brosura detaliaza locurile la liceu si in invatamantul profesional, pe specializari si ultima medie de anul trecut, astfel incat elevii claselor a VIII-a sa se poata orienta mai bine la completarea fiselor de admitere la liceu.In perioada 8-12 mai, are loc transmiterea in unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor pentru admiterea la liceu. In aceeasi ... citeste toata stirea