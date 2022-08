Bucataria de la CATTIA, din nou pe masa CL

Respins sedinta de plen din 28 iulie proiectul de hotarare de Consiliu Local prin care Agentia Metropolitana Brasov ar urma sa se ocupe de programul "Masa calda in scoli" in municipiul Brasov va fi supus votului alesilor, din nou, in sedinta de plen de maine, 25 august. De altfel, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat imediat dupa sedinta din iulie ca va reveni cu proiectul.Conform proiectului inclus pe ordine de zi a plenului de joi, Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila ... citeste toata stirea