"Bucataria" viitorului: mancare direct in farfurie

MANCARE GATITA, LIVRATA "LA PUNGA" direct in restaurante. In foto: ciorba de burta.Dupa o investitie de peste 300.000 euro si un proces de cercetare de mai bine de 7 ani, un antreprenor brasovean a avut ideea nastrusnica de a livra mancare gatita restaurantelor in pungi inchise ermetic.Pentru 21 de zileMancarea gatita si livrata in pungi inchise ermetic are un termen de valabilitate de 21 de zile, fara a folosi conservanti. Produsele sunt supuse unui proces de preparare 100% sanatos, cu ... citește toată știrea