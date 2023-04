Izvorul Tamaduirii este o sarbatoare inchinata Maicii Domnului cu data schimbatoare care se praznuieste in vinerea din Saptamana Luminata, prima saptamana de dupa Invierea Domnului Iisus Hristos.Sarbatoarea are la origine minunea petrecuta in a doua parte a secolului al V-lea in timpul imparatului Leon neincoronat pe atunci. Se spune potrivit Sfintei Traditii ca Leon care s poruncindu-i sa il conduca si pe omul nevazator la izvor pentru a-si potoli setea si pentru a vedea e afla la marginea ... citeste toata stirea