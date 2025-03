Bucurestean, prins cu RCA fals pe DN1. A ramas fara masina, placute si talon

Politistii din Predeal efectueaza cercetari in cadrul unui dosar de cercetare penala, pe care l-au intocmit dupa ce au identificat, in trafic, un autovehicul pentru care conducatorul auto ar fi inmanat o polita de asigurare falsa. "Fapta a fost descoperita duminica, 2 martie, cand, in cadrul unui control desfasurat de politisti pe DN 1, acestia au oprit un autoturism, inmatriculat in municipiul Bucuresti. Dupa inmanarea documentelor pentru control de catre conducatorul autovehiculului, ... citește toată știrea