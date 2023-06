In luna februarie, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a lansat o licitatie in vederea atribuirii lucrarilor de asfaltare a soselelor pe care le administreaza tinand cont ca expirau contractele aflate in derulare.Licitatia a fost impartita in doua loturi, respectiv pentru asfaltarile de pe raza judetelor Brasov si Sibiu si pentru cele de pe raza judetelor Mures, Harghita si Covasna. In cadrul acestor acorduri-cadru valabile pentru o perioada de 4 ani ar urma sa fie incheiat ... citeste toata stirea