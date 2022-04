Bucuresti si Brasov, primele la autorecenzare

Cu exceptia bucurestenilor, brasovenii sunt cei mai harnici in ceea ce priveste autorecenzarea. Astfel, potrivit datelor Prefecturii Brasov, pana in data de 18 aprilie, inclusiv, in judetul Brasov s-au autorecenzat 165.074 persoane. Daca este luat in calcul numarul de chestionare completate, judetul nostru este pe locul al 2-lea la nivel national, dupa Bucuresti (cu 342.653 chestionare completate).Ca procentaj, pana in 18 aprilie s-a autorecenzat 29,84% din populatia judetului Brasov, ... citeste toata stirea