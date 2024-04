Bucurestiul, printre orasele cu cele mai reduse costuri din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste amenajarea spatiilor de birouri

Bucurestiul inregistreaza printre cele mai reduse costuri din Europa Centrala si de Est atunci cand vine vorba de amenajarea spatiilor de birouri, desi acestea au continuat sa creasca, inregistrand un avans de 15-20% in ultimul an, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, transmite intr-un comunicat de presa.Cu un nivel mediu de 943 euro/mp (hard costs + soft costs), costul inregistrat in Bucuresti este cu 32% sub nivelul din Varsovia sau Praga, si cu 25% ... citește toată știrea