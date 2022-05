"Bucurie in miscare", in weekend, in 3 puncte din oras

Piata Sfatului si pe Aleea Tiberiu Brediceanu si la Palatul Copiilor. Sunt cele 3 locuri in care copii mici si mari se vor putea bucura de evenimentele pregatite de cei de la Asociatia Kastel Brasov, cu ocazia Zilei Copilului."Bucurie in miscare" va avea loc in 28 mai si 29 mai si propune o multime de jocuri si activitati, demonstratii sportive, dansuri si arte martiale, concursuri pentru gasca de prieteni si pentru intreaga familie, terenuri de badminton, minifotbal si volei, concursuri de ... citeste toata stirea