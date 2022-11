Budai: Ne dorim ca salariul minim de 3.000 de lei sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2023

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat marti, la Parlament, despre salariul minim de 3.000 de lei, ca isi doreste sa intre in vigoare de la 1 ianuarie."Maine, in Consiliul Tripartid avem ca unic subiect salariul minim brut garantat in plata. Speram sa avem si o decizie, pentru a putea trece la etapa urmatoare si anume, testul IMM si transparenta decizionala", a spus ministrul Muncii, Marius Budai.Intrebat daca in cei 3.000 de ... citeste toata stirea