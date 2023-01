Un hot a dat lovitura in comuna Budila, in noaptea de 12 ianuarie. Se pare ca hotul a actionat la pont.Politia a fost alertata despre spargerea care a avut loc. Potrivit informatiilor pe care le detinem, a fost sustrasa suma de 80.000 de lei.Politistii s-au deplasat la fata locului pentru a incepe investigatia. Ei sunt in cautarea unui faptas si fac verificari in zona ... citeste toata stirea