Budila: Dispensar, cabinet stomatologic si graninita, dintr-un milion de euro trimis din Norvegia

Primaria Comunei Budila si Asociatia Sprijin si Dezvoltare din Brasov au anuntat miercuri, 16 februarie, lansarea proiectului "Cheia viitorului - Incluziune sociala in comuna Budila". Proiectul beneficiaza de un grant in valoare de 999.355 euro oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE in cadrul Programului Dezvoltare Locala.Prin acest proiect se va construi si dota o gradinita cu program prelungit in comuna Budila. De asemenea, in proiect este inclusa si construirea si ... citeste toata stirea