Buget de 100 de milioane lei pentru cercetare in universitati, care vor primi bani si in functie de pozitia in clasamentul national pe anul trecut

100 de milioane de lei este bugetul alocat, in acest an, pentru cercetarea din universitatile din tara, la fel ca anul trecut, insa alocarea va fi facuta usor diferit, potrivit Edupedu.ro. Concret, potrivit Metodologiei, publicata miercuri. 45% din fondurile alocate in acest sens - in crestere cu cinci puncte procentuale fata de cat era prevazut initial - sunt repartizate in functie de pozitia universitatii in metarankingul universitatilor din Romania pentru anul 2021, care, potrivit unui ordin ... citeste toata stirea