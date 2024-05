Buget generos pentru "Ridicari auto" in Brasov: 27 de milioane de lei in 4 ani

Din 16 octombrie 2023, la Brasov a intrat in operare serviciul de ridicare a masinilor stationate neregulamentar, care este asigurat de compania municipalitatii, Tetkron SRL. Pentru ca serviciul sa fie prestat in continuare fara sincope, Primaria a decis sa incheie un acord-cadru cu societatea, care sa fie valabil pe o perioada de 4 ani.In conformitate cu datele de pe portalul de achizitii publice, costul total estimat al activitatii in urmatorii patru ani este de 22.757.529,6 lei fara TVA, ... citește toată știrea