Buget pentru Sanatate cu 33,5% mai mare decat anul trecut. Unde merg banii

Ministerul Sanatatii va avea in 2025 un buget cu peste o treime mai mare decat cel de anul trecut. Banii se vor regasi in investitiile din infrastructura deja demarate, insa merg si catre suplimentarea bugetelor unor programe nationale si altele noi, anunta secretarul de stat Alexandru Rogobete."Bugetul Ministerului Sanatatii in 2025 va fi de 27,5 miliarde de lei, cu 33,5% mai mult fata de 2024. Aceasta crestere vine in sprijinul tuturor pacientilor si sustine dezvoltarea infrastructurii ... citește toată știrea