Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va plati pana la data de 30 noiembrie 2023, peste 1 miliard de euro sub forma de avans. Va beneficia de aceste sume de bani un numar de circa 800.000 de fermieri pentru plata avansului aferent Cererilor de plata depuse in anul 2023. Cuantumurile stabilite pentru anul de cerere 2023 se regasesc in Ordinul pentru aprobarea in anul 2023 a realocarii sumelor si stabilirea conditiilor de acordare a avansului pentru platile directe decuplate ... citeste toata stirea