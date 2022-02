Bugetul Brasovului, deja "la corectat": 600.000 de lei in plus, cheltuieli mai mari cu intretinerea partiilor

Consilierii locali brasoveni ar urma sa aprobe in sedinta de azi, 28 februarie, o prima rectificare bugetara pentru acest an, dupa ce cheltuielile de functionare si dezvoltare au fost aprobate in data de 11 februarie.Printre cheltuielile care necesita fonduri suplimentare se numara si cele legate de plata utilitatilor, care s-au majorat ca urmare a cresterii costurilor cu energia. Astfel, edilii brasoveni ar urma sa aloce un supliment de 400.000 de lei in plus pentru cheltuielile aferente cu ... citeste toata stirea