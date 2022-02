Bugetul judetului Brasov, dezbatut in 9 februarie

Dupa ce a fost publicat pe site-ul Consiliului Judetean Brasov (www.judbrasov.ro - sectiunea Dezbatere publica) in a doua parte a lunii trecute, bugetul Judetului Brasov va fi supus dezbaterii publice in 9 februarie, incepand cu ora 11.00. Aceasta dezbatere va fi una online, in sistem de videoconferinta, asta din cauza pandemiei de coronavirus."Persoanele fizice, institutiile publice si organizatiile interesate cu privire la proiectul supus dezbaterii sunt invitate sa participe la aceasta ... citeste toata stirea