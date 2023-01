Buletinele cu cip devin obligatorii doar pentru cei care vor sa iasa din tara

Noile carti electronice de identitate devin obligatorii pentru toti cetatenii din Romania care vor sa calatoreasca in strainatate, iar autoritatile anunta ca aceste documente vor fi emise incepand cu finalul acestui an. Incepand cu anul 2030, oricine va dori sa iasa din tara va fi nevoit sa aiba un astfel de document sau un pasaport cu cip. Proiectul a fost scos in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne si urmeaza sa fie aprobat de Guvern.Noile carti de identitate vor fi gratuite, ... citeste toata stirea