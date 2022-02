Buletinele electronice vor fi implementate pana in trimestrul IV al anului 2024

Noua Carte de identitate electronica va fi implementata pana in trimestrul IV al anului 2024, iar pana in 2031 toti romanii ar trebui sa aiba buletin electronic.Cartea de identitatea electronica este un proiect mult asteptat, iar termenul limita de implementare este trimestrul IV al anului 2024, a precizat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Marcel Bolos, relateaza Digi24."Este un proiect mult asteptat si, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, avem in ... citeste toata stirea