Bulevardul Garii din Brasov: se circula pe 4 benzi din 6

Primaria Brasov a anuntat ca in 19 octombrie au inceput lucrarile de consolidare a tronsonului de drum din Bulevardul Garii, banda 1, afectat de surparea din data de 13 octombrie. Pentru ca lucrarile sa se desfasoare in conditii optime si de siguranta, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Brasov a luat decizia restrictionarii circulatiei pe doua dintre cele sase benzi, in zona afectata. Pe perioada derularii lucrarilor, dinspre gara spre Faget se va circula pe doua benzi, iar ... citeste toata stirea