Bulgaria prognozeaza cresterea traficului de TIR-uri pe podul Giurgiu-Ruse de la 1.300 la 2.000 pe zi

Autoritatile din Bulgaria au reluat astazi lucrarile de reparatie pe tronsonul bulgar al podului de peste Dunare de la Ruse. Avand in vedere ca Bulgaria si Romania sunt deja in spatiul Schengen, inca din primele zile ale noului an, traficul a crescut cu circa 20%, transmite Rador.Prefectul de la Ruse, Dragomir Draganov, a explicat ca acum soferii de TIRuri nu sunt supusi controlului la frontiera si platesc doar o taxa pentru a trece podul. "Algoritmul privind coada virtuala nu va fi ... citește toată știrea