Bulgaria se asteapta la o crestere de 5% turistilor in aceasta iarna / Preturile cresc dupa ajustarea TVA

Bulgaria se asteapta la o crestere de 5% a sosirilor de turisti in acest sezon de iarna, potrivit ministrului interimar al turismului, Evtim Miloshev, scrie Novinite. Aceasta crestere este anticipata in contextul pregatirilor pentru deschiderea statiunilor de iarna, care includ o coordonare semnificativa intre diferitele parti interesate pentru a asigura buna desfasurare a operatiunilor.Aeroportul Sofia va gestiona peste noua mii de zboruri, aducand aproape 1,3 milioane de turisti in Bulgaria.