Bulgaria se pregateste pentru un val de turisti in perioada Pastelui

Intrucat Pastele ortodox va fi in luna mai a acestui an, Bulgaria se pregateste pentru o crestere fara precedent a numarului de calatorii, prezice Rumen Draganov, directorul Institutului pentru Analiza si Prognoza Mediului Informational in Turism, intr-un interviu acordat BTA, transmite Novinite.Cresterea brusca a numarului de calatorii poate fi atribuita faptului ca Pastele ortodox care cade in luna mai, luna in care mai sunt alte doua sarbatori importante in tara vecina: Sfantului Gheorghe,