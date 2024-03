Buna Vestire - cea mai veche sarbatoare inchinata Maicii Domnului

Buna Vestire, praznuita la data de 25 martie in Calendarul ortodox este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului. Numita si Blagovestenie sau Ziua Cucului, aceasta marcheaza ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavril ca-l va naste pe Hristos.Data acestei sarbatori a variat la inceput. Astfel, unii o sarbatoreau in ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar in unele ... citește toată știrea