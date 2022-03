Bunavestire peste Brasov: Dupa doi ani cu obicei "ciuntit", Junii ies cu surla, la fel ca inainte de pandemie

Vineri, 25 martie, de Bunavestire, Junii ies cu surla sa vesteasca venirea primaverii. Va fi obiceiul pe care il cunsteam inainte de pandemie, dat fiind ca au fost ridicate restrictiile impuse in context pandemic. Asa incat, dupa ce se incheie slujba, ca in alti ani, va incepe obiceiul."Seamana intrucatva cu strigarea peste sat. Ei, impreuna cu surlasul se aduna in Prund, surlasul nu canta, trage din surla,catre cele patru zari, spre cele patru puncte cardinale. Sigur, surla este un ... citeste toata stirea