Joi, 25 august, in jurul orei 21.00, un barbat care conducea un autoturism pe raza localitatii Roades, comuna Bunesti, din judetul Brasov, a lovit zidul unui imobil, in urma impactului rezultand doar pagube materiale, fara victime."La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,61 mg/l alcool pur. In consecinta, acesta a fost condus la o ... citeste toata stirea