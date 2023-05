Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Brasov - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol au dispus retinerea unui barbat, pentru o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la taierea, fara drept, de arbori din fondul forestier."In cadrul efectuarii unui control in fondul forestier, din zona localitatii Bunesti, oamenii legii au depistat un barbat, in varsta de 66 de ani, din comuna, in timp ce taia, fara drept, arbori din fondul ... citeste toata stirea