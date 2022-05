Bunestiul este in cautarea unui operator de salubritate

Ridicarea si transportul deseurilor din comuna Bunesti va costa cel mult 1.223.550 lei, fara TVA, in urmatorii 5 ani. Serviciul va fi asigurat de un operator ce va fi stabilit in urma licitatiei pe care Primaria Comunei a lansat-o miercuri, 18 mai, pentru care ofertele sunt asteptate pana in 30 mai.Operatorul care va fi stabilit in urma acestei proceduri va trebui sa colecteze si sa transporte deseurile separat, astfel incat cele reciclabile sa poata fi valorificate. De asemenea, acelasi ... citeste toata stirea