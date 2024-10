"Bunic" de 87 de ani din Iasi si fratele lui de la Brasov

Cel mai vechi autoturism "old timer" inmatriculat in septembrie in Romania a primit numere de Iasi. Masina, un Fiat 508C Balilla (foto sus), cu o putere de 24 kw si cu capacitate cilindrica 1089 a fost fabricata in iunie 1937. Despre acest model de Fiat, producatorul spune ca a incercat initial sa-l porecleasca Nuova Balilla ... citește toată știrea