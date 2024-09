Bunicul - mort, 3 copii, plini de rani, adusi la Brasov

Un barbat a decedat si trei copii au fost raniti intr-un accident petrecut pe DJ131B, intre localitatile brasovene Maierus si Apata, luni, 23 septembrie, in jurul orelor 14.30.Echipajele SMURD s-au deplasat la locul accidentului, insa nu au mai putut face nimic pentru barbatul de 72 de ani, care suferise leziuni incompatibile cu viata. "Am fost solicitati sa intervenim la un accident rutier produs intre localitatile Maierus si Apata. In accident au fost implicate un autoturism si o caruta. In ... citește toată știrea