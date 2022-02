Bunloc, Sacele: Turism cu multa bere

Foto: Zonele verzi de pe strada Bunloc din Sacele au fost ecologizate de doua ori in trei zile.Odata cu topirea zapezii au inceput sa se vada si gunoaiele aruncate aiurea. Cu o astfel de problema se confrunta si autoritatile locale din Sacele, care, an de an, organizeaza ample campanii de ecologizare in mai toate zonele orasului. Din pacate, zonele curatate nu rezista prea mult.Mai exact, reprezentantii Primariei au anuntat ca in 14 februarie, in municipiu, a fost realizata o astfel de ... citeste toata stirea