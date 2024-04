Burduja: Pentru foarte multi romani vor exista scaderi de preturi la gaze si energie electrica, incepand de luna viitoare

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja (foto), a declarat luni, 8 aprilie, in cadrul unei conferinte, ca foarte multi romani vor vedea, de luna viitoare, scaderi ale preturilor, mai ales la gaze, dar si la energie electrica in cazul celor cu un plafon mai mare, de 1,3 lei pe KWh.Acesta a fost intrebat despre posibilitatea ca plafoanele sa fie din nou modificate. "In acest moment nu. Evaluam efectele actului normativ pe care abia l-am adoptat si care, asa cum v-am spus, va duce la facturi ... citește toată știrea