Bursa generala a locurilor de munca, pe 17 mai, la Brasov

Bursa generala a locurilor de munca reprezinta unul dintre cele mai asteptate evenimente din domeniul resurselor umane din regiunea Brasovului. Cu o traditie solida in a aduce impreuna angajatorii si candidatii in cautare de oportunitati de cariera, acest eveniment este un punct de intalnire crucial pentru toti cei interesati de piata muncii.Evenimentul va avea loc in data de 17 mai 2024,incepand cu ora 09:00, in municipiul Brasov, la ... citește toată știrea