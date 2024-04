Bursa locurilor de munca, programata pentru 17 mai

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza de doua ori pe an, primavara si toamna, Bursa locurilor de munca. Targul de joburi din aceasta primavara organizat de AJOFM va avea loc in 17 mai, iar pana atunci firmele se pot inscrie si isi pot prezenta oferta de locuri de munca."Deocamdata urmeaza sa contactam angajatorii care si-au anuntat locurile de munca vacante pana in prezent, dar, bineinteles ca acestia au posibilitatea ca pana in 15 mai sa vina cu oferta locurilor de ... citește toată știrea