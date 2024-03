Burse de 5.000 de lei pentru 6 elevi din Fagaras interesati de cariere in domeniul energetic, tehnic sau mecanic

O bursa in valoare de 5.000 de lei, acordata prin "Fondul de burse BEPCO". O pot primi 6 liceeni din Fagaras care isi doresc sa se indrepte catre cariere in domeniul energetic, tehnic sau mecanic. Este vorba despre un nou mecanism de finantare al Fundatiei Comunitare Esara Fagarasului, iar termenul limita pentru inscrierea in procesul de selectie este 31 martie.Pentru a putea beneficia de una dintre burse, liceenii trebuie: sa aiba media generala in anul scolar 2022-2023 mai mare de 7,00, sa ... citește toată știrea